В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений
В России 43 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
- РИА Новости
По её словам, шесть регионов уже находятся на втором этапе, пишет РИА Новости.
Оставшиеся регионы движутся к первому этапу, уточнила Голикова.
Ранее вице-премьер рассказала, что пик заболеваемости COVID-19 в России пришёлся на 11 мая.
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