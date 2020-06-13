В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений

В России 43 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

РИА Новости

По её словам, шесть регионов уже находятся на втором этапе, пишет РИА Новости. Оставшиеся регионы движутся к первому этапу, уточнила Голикова. Ранее вице-премьер рассказала, что пик заболеваемости COVID-19 в России пришёлся на 11 мая.