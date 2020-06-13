В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений

Короткая ссылка
В России 43 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений
  • РИА Новости

По её словам, шесть регионов уже находятся на втором этапе, пишет РИА Новости.

Оставшиеся регионы движутся к первому этапу, уточнила Голикова.

Ранее вице-премьер рассказала, что пик заболеваемости COVID-19 в России пришёлся на 11 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить