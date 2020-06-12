Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
- РИА Новости
«Мы видим, что ситуация по выплатам и по обращениям стабилизировалась», — цитирует его РИА Новости.
Он также выразил благодарность главным врачам и руководителям регионов за то, что они «внимательнее стали относиться» к этому вопросу.
По словам Мурашко, президентские стимулирующие выплаты получают более 270 тыс. человек, работающих в «красных зонах» по коронавирусу.
Также 370 тыс. медицинских работников получают доплаты за работу с пациентами из категории риска по COVID-19.
Ранее Мурашко выступил за сохранение масочного режима в России.