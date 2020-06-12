В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы Киевского районного суда Симферополя Фериде Илимдарову.

«Троим фигурантам — Хорошавину, Лагутину и Кулиевичу — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 10 августа 2020 года», — сообщила она.

По её словам, ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест на тот же срок.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя.

Спецслужба задержала пятерых граждан России, готовивших взрыв.

У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.