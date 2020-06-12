В Нижегородской области заявили о снижении коэффициента распространения коронавируса

Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

Как передаёт Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, коэффициент распространения коронавируса в области на 12 июня составил 0,88.

При этом, по словам Никитина, несмотря на послабления, введённые в регионе, необходимо продолжать соблюдать меры безопасности.

«Нужно носить маски в общественных местах, отказаться от выхода из дома без особой необходимости. Каждому необходимо по-прежнему сохранять бдительность, беречь себя и своих близких», — заявил Никитин.

Отмечается, что в больницах для инфицированных COVID-19 развёрнуто почти 5600 коек, что в два с половиной раза превысило норму, установленную на федеральном уровне изначально.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.