В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста

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В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста.
В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства, такое решение было принято комиссией во главе с губернатором Андреем Чибисом с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате инцидента.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать до завершения прокладки резервной ветки путей до станции Мурманск.

Обрушение железнодорожного моста произошло на перегоне между станциями Кола и Выходной 1 июня.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 263 УК России о нарушении требований безопасности.

Ранее сообщалось, что из-за подъёма воды произошло обрушение железнодорожного моста, в результате чего было прервано железнодорожное сообщение с Мурманском.

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