Эксперт оценил идею создания базы алкозависимых граждан в России

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Председатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин прокомментировал идею создания в России базы алкозависимых граждан и тех, кого ранее привлекали к ответственности за нарушения ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Эксперт оценил идею создания базы алкозависимых граждан в России
  • РИА Новости

По его мнению, с юридической точки зрения это предложение вызывает множество вопросов.

«Я не понимаю, что такое алкозависимые граждане. Это те, кто признан алкоголиками? Но это вообще-то врачебная тайна. И гражданин имеет право на то, чтобы сохранять эти сведения в секрете. Это можно проверить, когда человек обращается за водительским удостоверением, но не более того», — отметил Похмелкин в беседе с НСН.

Он предложил вместо этого массово внедрять алкозамок, блокирующий работу автомобиля, поскольку, по словам эксперта, для водителей в нетрезвом состоянии должны быть физические ограничения.

Ранее глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ГИБДД по внедрению нового метода проверки водителей на трезвость.

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