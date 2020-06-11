В Севастополе снимут режим обязательной самоизоляции для пожилых с 15 июня

В Севастополе снимут режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет с понедельника, 15 июня.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Дальше находиться дома нашим пожилым людям очень сложно, тем более что лето наступило», — заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.