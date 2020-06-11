Эксперт оценила вероятность повышения цен на путёвки по России

Президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии «Рустайм» Анна Виноградова прокомментировала вероятность повышения стоимости турпоездок по России.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она отметила, что объективных предпосылок для роста цен нет.

«Июль будет продан по действующим ценам, а если спрос окажется высоким, к середине июля возможен рост на август, но не более чем на 5—10%», — предположила Анна Виноградова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.