Эксперт оценила вероятность повышения цен на путёвки по России

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Президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии «Рустайм» Анна Виноградова прокомментировала вероятность повышения стоимости турпоездок по России.
Эксперт оценила вероятность повышения цен на путёвки по России
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она отметила, что объективных предпосылок для роста цен нет. 

«Июль будет продан по действующим ценам, а если спрос окажется высоким, к середине июля возможен рост на август, но не более чем на 5—10%», — предположила Анна Виноградова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.

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