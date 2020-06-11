Эксперт оценила вероятность повышения цен на путёвки по России
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она отметила, что объективных предпосылок для роста цен нет.
«Июль будет продан по действующим ценам, а если спрос окажется высоким, к середине июля возможен рост на август, но не более чем на 5—10%», — предположила Анна Виноградова.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.