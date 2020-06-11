Власти Кургана предупредили о высокой пожарной опасности в городе

Мэрия Кургана предупредила жителей города о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в предстоящие выходные.

Как передаёт URA.RU, мэрия Кургана обратилась к жителям с просьбой быть предельно осторожными при обращении с огнём.

«В Курганской области с 12 по 15 июня включительно сохранится высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса, в центральных районах чрезвычайная пожарная опасность — V класс горимости леса», — приводит издание сообщение мэрии со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Крыму.