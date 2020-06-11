На Камчатке произошёл крупный природный пожар

Крупный природный пожар произошёл близ села Эссо в Быстринском районе Камчатки.

Как сообщает ОТР, огонь распространился на территории в 20 га.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы около 50 человек — в том числе пожарные, сотрудники лесоохраны и добровольцы, а также вертолёт.

Для защиты села от огня была выкопана минерализованная полоса шириной в 10 м и протяжённостью в 30 км.

Ранее, как сообщало URA.RU, мэрия Кургана предупредила жителей города о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в предстоящие выходные.