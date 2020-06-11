В Роскачестве дали прогноз по ценам на жильё и автомобили

Специалисты Роскачества предупредили, что стоимость жилья на вторичном рынке в России снизится, а автомобили, наоборот, будут дорожать.

Как передаёт ОТР, в ведомстве полагают, что это может произойти из-за падения доходов, роста безработицы и опасений, связанных со второй волной эпидемии коронавируса.

Эксперты отметили, что цены на вторичное жильё в среднем по России в 2020 году могут снизиться на 10%.

При этом стоимость автомобилей может вырасти на 15—20% по причине подорожания импортных комплектующих.

Специалисты уточнили, что стоимость зарубежных товаров класса люкс, электроники и бытовой техники тоже постепенно будет расти, особенно к концу года.

Ранее директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с «Известиями» заявил, что средние цены на первичное жильё в России до конца 2020 года могут увеличиться на 10—20%.