Роман «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг российских книг

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Специалисты книжного сервиса MyBook составили рейтинг российских книг, написанных после 12 июня 1992 года.
Роман «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг российских книг
  • Pixabay

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу сервиса, самым популярным среди россиян стал роман писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». 

Отмечается, что в пятёрку лидеров также вошли научно-популярная книга «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной.

В феврале, как сообщало издание kp.ru, оператор фискальных данных «Такском» подвёл итоги исследования, в рамках которого выяснил, какие книги чаще всего покупали в России в 2019 году. 

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