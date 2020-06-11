Роман «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг российских книг

Специалисты книжного сервиса MyBook составили рейтинг российских книг, написанных после 12 июня 1992 года.

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу сервиса, самым популярным среди россиян стал роман писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Отмечается, что в пятёрку лидеров также вошли научно-популярная книга «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной.

В феврале, как сообщало издание kp.ru, оператор фискальных данных «Такском» подвёл итоги исследования, в рамках которого выяснил, какие книги чаще всего покупали в России в 2019 году.