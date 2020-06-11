В Ярославской области прошли учения десантников

В Ярославской области на полигоне Песочное десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка провели тактическое учение с боевой стрельбой из боевой машины десанта БМД-2 в ночное и дневное время.

Как передаёт телеканал «Звезда», в ходе манёвров были отработаны вопросы выдвижения боевых машин в составе парашютно-десантных взводов, действия экипажей по учебно-боевой команде командиров подразделений и командиров боевых машин, а также действия наводчиков-операторов по обнаружению целей.

Отмечается, что десантники вели огонь по наземным и воздушным целям в средствах индивидуальной защиты и через бойницы БМД-2, а в ночное время огонь вёлся с использованием ночных прицелов.

Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.