Владелица текстильного производства рассказала о работе в условиях пандемии

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Владелица текстильного производства и онлайн-магазина Мария Ефименко в рамках проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» рассказала, как во время пандемии коронавируса изменились условия работы.
Владелица текстильного производства рассказала о работе в условиях пандемии
  • © ПАО «КАМАЗ»/РИА Новости

По её словам, с наступлением пандемии все заказы от крупных заказчиков прекратились.

«С началом марта на нашем производстве стали падать объёмы заказов, и через пару недель оно практически остановилось. Надо было что-то делать, и мы решили усилить розницу: у нас интернет-магазин, все самоизолировались и начали смотреть в интернете, что бы купить», — отметила Мария Ефименко.

Она добавила, что для увеличения продаж компания подключила маркетплейсы, вышла на Ozon и Wildberries, обратились к блогерам, увеличила присутствие в соцсетях.

Таким образом, упавший оборот производства удалось компенсировать возросшими продажами.

Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снятие в столице мэром Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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