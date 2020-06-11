Владелица текстильного производства рассказала о работе в условиях пандемии
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По её словам, с наступлением пандемии все заказы от крупных заказчиков прекратились.
«С началом марта на нашем производстве стали падать объёмы заказов, и через пару недель оно практически остановилось. Надо было что-то делать, и мы решили усилить розницу: у нас интернет-магазин, все самоизолировались и начали смотреть в интернете, что бы купить», — отметила Мария Ефименко.
Она добавила, что для увеличения продаж компания подключила маркетплейсы, вышла на Ozon и Wildberries, обратились к блогерам, увеличила присутствие в соцсетях.
Таким образом, упавший оборот производства удалось компенсировать возросшими продажами.
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