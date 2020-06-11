В ЯНАО пресекли деятельность четырёх группировок, занимавшихся сбытом наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Из отчёта краевого управления МВД России следует, что злоумышленники сбывали наркотические препараты через интернет-магазины.
Кроме того, в полиции заявили, что с начала года выявлено два преступления, связанных с организацией группировок. Ещё девять преступлений касаются незаконного оборота сильнодействующих веществ с целью сбыта.
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей, организовавших подпольную нарколабораторию.