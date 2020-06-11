Московские библиотеки откроются с 16 июня

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Столичные библиотеки готовы вернуться к прежнему графику работы.
Московские библиотеки откроются с 16 июня
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, открытие будет проходить в два этапа: с 16 июня библиотеки будут принимать читателей по записи, а с 23 июня введут свободное посещение.

Отмечается, что работу организуют согласно рекомендациям Роспотребнадзора — в каждой библиотеке разместят средства для дезинфекции рук, сотрудникам и посетителям будут измерять температуру, а на полу в помещениях нанесут разметку для соблюдения безопасного расстояния.

С 23 июня библиотеки откроют свои двери для свободного посещения. Заработают читальные и компьютерные залы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с 1 июня в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.

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