В Томске перед судом предстанет обвиняемая в мошенничестве при получении маткапитала

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В Томске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве при получении материнского капитала.
В Томске перед судом предстанет обвиняемая в мошенничестве при получении маткапитала
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, 27-летняя женщина в мае 2017 года получила заём в кредитном кооперативе в качестве средств маткапитала и подписала договор купли-продажи жилого дома в Кемеровской области.

В договоре она указала стоимость дома в размере займа, но выяснилось, что фактическая стоимость ниже.

«На основе представленного ею пакета документов, включавшего этот договор, пенсионный орган перечислил кооперативу на погашение долга обвиняемой 408 тыс. рублей. При этом купленный дом в действительности не пригоден для жилья. Проживать в нём женщина не собиралась», — рассказали в ведомстве.

Женщина признала вину. Уголовное дело передано в Советский районный суд.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов от партии ЛДПР в беседе с Nation News оценил ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом.

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