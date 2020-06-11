В Совфеде оценили вероятность повышения цен на путёвки по России

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Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин прокомментировали возможность повышения стоимости турпутёвок по России.
В Совфеде оценили вероятность повышения цен на путёвки по России
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что для многих регионов внутренний туризм является важнейшей статьёй доходов и предпосылкой к развитию экономики.

Сенатор уточнил, что это Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтай, Прибайкалье, которые традиционно остаются самыми посещаемыми.

«Мой личный прогноз по ценам — они будут сопоставимы с прошлогодними просто по той причине, что спрос и платёжеспособность граждан понизились. В этой ситуации турбизнес заинтересован получить свои доходы, тогда какой смысл завышать цены и при этом снижать туристические потоки?» — пояснил Игорь Фомин.

По его мнению, сообщения о вероятном повышении стоимости на 30–40% — это лишь информационные всплески.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.

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