В Совфеде оценили вероятность повышения цен на путёвки по России

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин прокомментировали возможность повышения стоимости турпутёвок по России.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что для многих регионов внутренний туризм является важнейшей статьёй доходов и предпосылкой к развитию экономики.

Сенатор уточнил, что это Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтай, Прибайкалье, которые традиционно остаются самыми посещаемыми.

«Мой личный прогноз по ценам — они будут сопоставимы с прошлогодними просто по той причине, что спрос и платёжеспособность граждан понизились. В этой ситуации турбизнес заинтересован получить свои доходы, тогда какой смысл завышать цены и при этом снижать туристические потоки?» — пояснил Игорь Фомин.

По его мнению, сообщения о вероятном повышении стоимости на 30–40% — это лишь информационные всплески.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.