В ФАР оценили идею введения новой методики проверки водителей на трезвость

Короткая ссылка
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал инициативу ГИБДД по внедрению нового метода проверки водителей на трезвость.
В ФАР оценили идею введения новой методики проверки водителей на трезвость
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что обсуждение новых приборов ведётся давно, однако их погрешность составляет 20% и сотрудники ГИБДД не могут на основании их показаний составлять протоколы о нарушении ПДД.

По его мнению, новая методика проверки водителей на трезвость внедряется для профилактики пьяного вождения и не означает ужесточения контроля.

«По сути, для водителей ничего не меняется. Это просто внедрение новых приборов, которые будут использовать сотрудники ГИБДД. Возможно, для инспекторов это будет какая-то интересная, сладкая тема. Но я пока не могу сказать что-то плохое или хорошее по этому поводу, потому что на практике мы пока не знаем, как это будет применяться», — пояснил Канаев.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить