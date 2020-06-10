В ФАР оценили идею введения новой методики проверки водителей на трезвость

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал инициативу ГИБДД по внедрению нового метода проверки водителей на трезвость.

В беседе с ФАН он отметил, что обсуждение новых приборов ведётся давно, однако их погрешность составляет 20% и сотрудники ГИБДД не могут на основании их показаний составлять протоколы о нарушении ПДД.

По его мнению, новая методика проверки водителей на трезвость внедряется для профилактики пьяного вождения и не означает ужесточения контроля.

«По сути, для водителей ничего не меняется. Это просто внедрение новых приборов, которые будут использовать сотрудники ГИБДД. Возможно, для инспекторов это будет какая-то интересная, сладкая тема. Но я пока не могу сказать что-то плохое или хорошее по этому поводу, потому что на практике мы пока не знаем, как это будет применяться», — пояснил Канаев.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.