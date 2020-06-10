Спасатели обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны у побережья Крыма

Под Феодосией спасатели провели операцию по обследованию и ликвидации двух авиабомб времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Один из боеприпасов нашли в районе мыса Киик-Атлама.

«Первоначально в ходе обследования места нахождения предполагаемого взрывоопасного предмета специалистами-пиротехниками была обнаружена и впоследствии идентифицирована фугасная авиационная бомба весом 100 кг (ФАБ-100)», — рассказали в ведомстве.

При повторном погружении была найдена вторая фугасная авиабомба весом 500 кг.

Оба боеприпаса успешно ликвидированы на месте обнаружения. Соблюдались максимальные меры безопасности.

Ранее kp.ru сообщало, что в Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны.