В МЧС рассказали о симптомах теплового удара

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Начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко рассказал о симптомах теплового удара и о том, что делать в таком случае.
В МЧС рассказали о симптомах теплового удара
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что тепловой удар можно получить не только на солнце, но и в душном помещении.

«Первыми симптомами теплового удара, предшествующими потере сознания, являются головокружение, головная боль, общая слабость организма, бледность или, наоборот, покраснение лица и жажда. Развитие удара очень скоротечно, поэтому пострадавший не может оказать себе помощь самостоятельно», — подчеркнул Крикуненко.

По его словам, необходимо сразу вызвать врача, перенести пострадавшего в прохладное место, положить на голову влажную ткань, поливать локти и подколенные сгибы водой.

В свою очередь, сотрудники московского пожарно-спасательного центра рекомендовали горожанам пить больше воды и не употреблять спиртного в жаркую погоду. 

«Находясь на улице в жаркую погоду, необходимо соблюдать правила безопасности: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы, не купаться в запрещённых местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкогольных напитков», — приводит сайт «Москва 24» сообщение столичного Департамента ГОЧСиПБ.

Спасатели советуют по-возможности оставаться в помещении под кондиционером, реже находиться на солнце и выбирать свободную одежду из натуральных тканей.

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