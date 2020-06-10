В Архангельской области задержали подозреваемого в распространении наркотиков

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого в незаконном распространении крупной партии наркотиков в Архангельской области.
В Архангельской области задержали подозреваемого в распространении наркотиков
  • РИА Новости

По словам Волк, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону задержали 20-летнего жителя Костромы, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает «Российская газета».

Экспертиза подтвердила, что в ходе осмотра автомобиля Opel на трассе М8 Холмогоры полицейскими было изъято свыше 1 кг синтетического наркотика, что составляет около 6 тыс. разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Подозреваемый задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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