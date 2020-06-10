Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».
Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»
  • РИА Новости

Песков напомнил, что олигархами принято считать предпринимателей, имеющих «политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику».

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — подчеркнул представитель Кремля.

В марте российский лидер Владимир Путин назвал разницу между «олигархами 1990-х» и нынешними «капитанами бизнеса». По его словам, в 1990-е и 2000-е годы эти люди «напрямую влияли на принимаемые государством решения», чего не делают сегодняшние руководители компаний.

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