Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».

Песков напомнил, что олигархами принято считать предпринимателей, имеющих «политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику».

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — подчеркнул представитель Кремля.

В марте российский лидер Владимир Путин назвал разницу между «олигархами 1990-х» и нынешними «капитанами бизнеса». По его словам, в 1990-е и 2000-е годы эти люди «напрямую влияли на принимаемые государством решения», чего не делают сегодняшние руководители компаний.