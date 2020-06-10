Россияне рассказали о своих планах после выхода из самоизоляции

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Компания Magram Market Research провела опрос, в рамках которого выяснила планы россиян после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, большинство россиян после снятия ограничений намерены начать активную социальную жизнь.

40% респондентов заявили, что пойдут гулять, 36% хотят съездить в лес, на дачу или в поход, у 32% опрошенных в планах встретиться с друзьями или поехать на шашлыки, а 19% россиян хотят навестить родителей.

Кроме того, 25% респондентов рассказали, что отправятся по магазинам, 22% пойдут в салоны красоты, столько же опрошенных планируют посетить кино, театр, музей, а  18% собираются в спортзал.

Ранее, как сообщал портал Nation News, кулинарный сервис Hi-chef провёл опрос среди россиян и выяснил их отношение к приобретению продуктов онлайн.

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