В АТОР дали прогноз по доступности зарубежных курортов для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе дала прогноз по доступности зарубежных курортов.

«Сначала открывается внутреннее сообщение между регионами, а потом сначала соседние страны, а потом страны дальнего зарубежья», — напомнила она в беседе с «Парламентской газетой».

С 15 июля будут открываться рейсы в страны СНГ — это полёты за пределы России для тех, кто едет на учёбу, работу, лечение или к родственникам — по серьёзным семейным причинам.

«Следующим этапом — пока говорят о 1 августа — расширится перечень тех стран, куда можно будет улететь. Какие это будут страны, мы пока не знаем. Зависит от эпидемиологической ситуации там и о того, какой её признает Роспотребнадзор», — пояснила Ломидзе.

По её словам, речь идёт, по сути, о любых целях, кроме туристических.

Как прогнозируют в АТОР, для туристов границы откроются не раньше конца августа — начала сентября.

Ранее Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.