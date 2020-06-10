В АТОР рассказали о направлениях для отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о внутренних направлениях для отдыха.

«Список открытых санаториев есть на сайтах регионов или городов. И надо сверяться с этим перечнем. В Краснодарском крае это около 200 санаториев. В Ставропольском — примерно столько же», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как напомнила Ломидзе, санаторий вправе принять туриста лишь в том случае, если у него есть три справки — курортная карта, справка об отсутствии коронавируса и справка о санэпидокружении.

Что касается частного сектора, то эксперт отметила, что в том же Краснодарском крае режим самоизоляции продлён до 21 июня, то есть в регион могут ехать те, кто там прописан, и те, кто планирует остановиться в санатории.

Поклонникам познавательного туризма Ломидзе посоветовала сначала узнать, смогут ли они посмотреть то, что хотят.

«Экскурсионный туризм не всегда предполагает ночёвку. Ты утром сел в автобус и прекрасно доехал до Тулы, Рязани или до Невьянска. Из каждого города можно делать такую вылазку. Но музеи и другие объекты должны открыться», — пояснила она.

Желающим отправиться в романтическое путешествие эксперт рекомендовала обратить внимание на Санкт-Петербург.

«Питер открыт, поэтому туда можно поехать. Мне кажется, нет города романтичней», — добавила она.

Ранее Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.