В Калининградской области рассказали о снятии ограничений по коронавирусу

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак прокомментировал снятие ограничений, введённых в регионе в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Бронирование идёт достаточно активно. Мы рассчитываем, что примерно с 15 июня, если всё останется с точки зрения динамики заболеваемости как сейчас, требования Роспотребнадзора позволят нам открыться не только для калининградцев, но и для жителей других регионов России», — отметил министр в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время рассматривается вопрос, должны ли туристы из других регионов предоставлять справку об отсутствии заболевания или документ о наличии антител к COVID-19.

Андрей Ермак добавил, что с 15 июня планируется открытие летних кафе, а во второй половине июля гостиницы и рестораны смогут полностью вернуться к работе в обычном режиме.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.