В Калининградской области рассказали о снятии ограничений по коронавирусу

Короткая ссылка
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак прокомментировал снятие ограничений, введённых в регионе в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В Калининградской области рассказали о снятии ограничений по коронавирусу
  • РИА Новости

«Бронирование идёт достаточно активно. Мы рассчитываем, что примерно с 15 июня, если всё останется с точки зрения динамики заболеваемости как сейчас, требования Роспотребнадзора позволят нам открыться не только для калининградцев, но и для жителей других регионов России», — отметил министр в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время рассматривается вопрос, должны ли туристы из других регионов предоставлять справку об отсутствии заболевания или документ о наличии антител к COVID-19.

Андрей Ермак добавил, что с 15 июня планируется открытие летних кафе, а во второй половине июля гостиницы и рестораны смогут полностью вернуться к работе в обычном режиме.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить