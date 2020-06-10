Банкир Бойков пожаловался членам ОНК на необоснованное помещение в карцер

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RT
Экс-президент обанкротившегося «Межтрастбанка» Игорь Бойков пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы на условия содержания в столичном СИЗО № 4. По его словам, за три месяца нахождения в СИЗО его дважды необоснованно помещали в карцер. Об этом RT cообщили в ОНК Москвы.
Банкир Бойков пожаловался членам ОНК на необоснованное помещение в карцер
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Дважды меня помещали в карцер, даже не объясняя причин, трижды переводили в разные камеры, и при этом были утеряны мои вещи, одежда и лекарства», — рассказал Бойков членам ОНК, посетившим его в СИЗО.

Бойков считает, что таким образом на него пытаются оказать давление.

В ОНК отметили, что из-за противоэпидемических мероприятий комиссия лишилась возможности в полном объёме осуществлять общественный контроль за правами заключённых в СИЗО УФСИН Москвы и за водворением арестантов в карцеры.

«Лишь на днях члены комиссии стали общаться с заключёнными московских СИЗО в помещениях для краткосрочных свиданий через стекло», — отметил собеседник RT.

В марте этого года вкладчики обанкротившегося «Межтрастбанка» заблокировали в собственной квартире в Москве и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.

Экс-банкира обвиняют в организации преступной группы, похитившей из «Межтрастбанка» более 2,5 млрд рублей.

По данным следствия, Бойков и его сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты как физическим лицам, так и фиктивным фирмам, находившимся под контролем экс-президента «Межтрастбанка».

Трое его подельников в конце 2019 года были осуждены на сроки от 2 лет 10 месяцев до 4,5 года.

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