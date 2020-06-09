В Москве скончались ещё 56 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3085.
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом информирует оперативный штаб.
«В Москве скончались 56 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Москве умерли 59 пациентов.
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