В Москве скончались ещё 56 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3085.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Об этом информирует оперативный штаб. «В Москве скончались 56 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Накануне сообщалось, что в Москве умерли 59 пациентов.