Сапёры обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны в Крыму

В МЧС Республики Крым рассказали, что в Ленинском районе сапёры обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.

Как передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства, фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 массой 500 кг нашли недалеко от поселка Багерово.

«Взрывоопасный предмет был извлечён, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне», — заявили в региональном МЧС.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что сапёры инженерного подразделения Войск и сил на северо-востоке России обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны на Камчатке.