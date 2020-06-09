Сапёры обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны в Крыму

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В МЧС Республики Крым рассказали, что в Ленинском районе сапёры обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.
Сапёры обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны в Крыму
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Как передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства, фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 массой 500 кг нашли недалеко от поселка Багерово.

«Взрывоопасный предмет был извлечён, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне», — заявили в региональном МЧС.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что сапёры инженерного подразделения Войск и сил на северо-востоке России обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны на Камчатке.

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