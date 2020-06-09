Эксперт оценила прогноз подорожания стоимости путёвок по России на 30%

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств России» Наталия Осипова прокомментировала прогноз вероятного повышения стоимости отдыха на российских курортах на 30%.

«Цены, которые сейчас мы видим, совпадают с ценами прошлого года, и тенденции к повышению я не вижу. Конечно, поднять цены никогда не поздно, но просто не успеют. Когда поднимать, если люди только в июле поедут в отпуск», — отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что многие объекты размещения были проданы на июль ещё на этапе раннего бронирования.

При этом Наталия Осипова уточнила, что приемлемый вариант для отдыха в России смогут найти все желающие.

Ранее, как сообщала газета «Известия», вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что цены на отдых на отечественных курортах могут подорожать на 20—30%.