Эксперт оценила прогноз подорожания стоимости путёвок по России на 30%

Короткая ссылка
Исполнительный директор «Альянса туристических агентств России» Наталия Осипова прокомментировала прогноз вероятного повышения стоимости отдыха на российских курортах на 30%.
Эксперт оценила прогноз подорожания стоимости путёвок по России на 30%
  • Pixabay

«Цены, которые сейчас мы видим, совпадают с ценами прошлого года, и тенденции к повышению я не вижу. Конечно, поднять цены никогда не поздно, но просто не успеют. Когда поднимать, если люди только в июле поедут в отпуск», — отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что многие объекты размещения были проданы на июль ещё на этапе раннего бронирования.

При этом Наталия Осипова уточнила, что приемлемый вариант для отдыха в России смогут найти все желающие.

Ранее, как сообщала газета «Известия», вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что цены на отдых на отечественных курортах могут подорожать на 20—30%. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить