В Волгограде начались тренировки военной техники к параду Победы

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На аэродроме Бекетовка в Волгограде начались тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В Волгограде начались тренировки военной техники к параду Победы
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Как передаёт телеканал «Звезда», тренировки проводятся с целью отработки слаженных действий водителей и механиков-водителей при движении в единой колонне, поддержки скорости, а также выполнения различных манёвров.

Отмечается, что в механизированной колонне военной техники на параде будут представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот».

Также в состав колонны войдёт историческая техника.

При подготовке к торжественным мероприятиям выполняется комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) рассказали о подготовке к параду Победы в Санкт-Петербурге.

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