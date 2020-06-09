В Красноярском крае трёх подростков задержали за изготовление бомб

В Красноярском крае трёх подростков-анархистов задержали за изготовление бомб, сообщает пресс-служба СУ СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении троих 14-летних подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, несовершеннолетние сторонники анархизма с октября 2019-го по июнь 2020 года изучали запрещённую литературу и видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Навыки они отрабатывали на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках, проинформировали в ведомстве.