В Татарстане выделят 2,3 млрд рублей на охрану окружающей среды

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Правительство Татарстана решило увеличить финансирование программы охраны окружающей среды в республике и выделить на эти цели в 2020 году 2,3 млрд рублей против запланированных ранее 731 млн рублей.
В Татарстане выделят 2,3 млрд рублей на охрану окружающей среды
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», общее финансирование программы при этом выросло с 10,5 млрд до 14,4 млрд рублей. В 2019 году оно составило 1,3 млрд.

Отмечается, что документ был подписан премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным.

Он вносит ряд изменений в госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан».

Ранее, как сообщала газета «Известия», учёные из Красноярска разработали биосорбент, который может быть использован для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

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