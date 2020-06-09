В Татарстане выделят 2,3 млрд рублей на охрану окружающей среды

Правительство Татарстана решило увеличить финансирование программы охраны окружающей среды в республике и выделить на эти цели в 2020 году 2,3 млрд рублей против запланированных ранее 731 млн рублей.

Как передаёт «Реальное время», общее финансирование программы при этом выросло с 10,5 млрд до 14,4 млрд рублей. В 2019 году оно составило 1,3 млрд.

Отмечается, что документ был подписан премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным.

Он вносит ряд изменений в госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан».

Ранее, как сообщала газета «Известия», учёные из Красноярска разработали биосорбент, который может быть использован для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.