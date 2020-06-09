Эксперт оценила ситуацию с открытием салонов красоты в Москве

Глава Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гоцуляк прокомментировала ситуацию с открытием салонов красоты и парикмахерских в Москве.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии ограничений по коронавирусу стало для участников рынка неожиданностью.

По её словам, 9 июня смогут открыться около 70% салонов, которые успели закупить приборы для обеззараживания воздуха, градусники, маски и антисептики, а также продумать график дезинфекции.

По мнению эксперта, в этих условиях ожидается рост цен на услуги.

«В первую очередь салоны отменят акции и бонусы. После этого стоимость некоторых услуг может повыситься на 20%. Неизменными останутся цены только на комплексные услуги, поскольку они и так довольно дорогие», — подчеркнула Гоцуляк.

Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снятие в столице ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.