В России может появиться нацпроект по внутреннему и въездному туризму

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Президент «Опоры России» Александр Калинин рассказал об идее создания нового национального проекта, посвящённого внутреннему и въездному туризму.
В России может появиться нацпроект по внутреннему и въездному туризму
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму. Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Калинина, подготовку нацпроекта в правительстве ведут восемь рабочих групп под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В них входят представители деловых объединений, госкомпаний, профильных ассоциаций.

Он уточнил, что широко обсуждаются такие меры, как софинансирование расходов туроператоров, удешевление перевозок по России и повсеместное внедрение электронных виз для иностранцев.

Президент «Опоры России» также добавил, что реализация нацпроекта может начаться в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно.

Ранее глава компании «IP. Стратегические коммуникации», создатель и руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с туризмом в России.

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