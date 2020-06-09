В Москве рассказали о программе летних онлайн-мероприятий для школьников

Десятки конференций, семинаров и мастер-классов пройдут дистанционно для московских школьников этим летом.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, до 11 июня москвичи могут посетить занятия по современным научно-техническим технологиям в Московском политехническом университете, а 10 июня пройдёт мастер-класс «Основы программирования на языке С++».

11 июня преподаватели МАДИ проведут мастер-класс «Оценка качества дизельного топлива».

Познакомиться с работой искусственного интеллекта можно будет 9 июня на онлайн-семинаре «Применение технологий искусственного интеллекта в медицине», который проведёт Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Сотрудники Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова проведут онлайн-семинары по различным темам.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.