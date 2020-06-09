В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов считает, что цены на отдых на курортах в стране могут подорожать на 20–30%. Об этом пишет газета «Известия».
В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

По его мнению, это будет связано в большей степени не с «желанием отбить упущенную прибыль», а с увеличившимся спросом на отечественные курорты из-за ограничений на внешний туризм, действующих в условиях коронавирусной инфекции.

Курносов добавил, что количество гостиниц и санаториев в этом году «тоже несколько меньше», а туристический сезон будет короче.

«По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — заявил он.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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