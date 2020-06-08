В Подмосковье рассказали о региональных выплатах соцработникам за время пандемии

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В Московской области рассказали о региональных выплатах социальным работникам за время пандемии.
В Подмосковье рассказали о региональных выплатах соцработникам за время пандемии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, была установлена региональная выплата по 10 тыс. рублей соцработникам, оказывающим услуги на дому.

«Средства получили 5,8 тыс. сотрудников на сумму 43 млн рублей. Деньги начисляются в составе зарплаты за фактически отработанное время с 1 апреля по 31 мая», — сказал он.

Всего, уточнил Голубев, в Подмосковье трудятся более 21,6 тыс. соцработников.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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