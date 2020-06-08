Власти Петербурга поблагодарили соцработников за труд в пандемию

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил социальных работников за их труд во время пандемии.
Власти Петербурга поблагодарили соцработников за труд в пандемию
  • © Фонд «Дом доброты»

Об этом сообщает Nation News.

По словам Беглова, около 20 тыс. соцработников трудятся на передовой. Одна из служб соцзащиты представляет собой союз 124 организаций.

Глава города выразил благодарность всем работникам данной сферы в их профессиональный праздник.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок в беседе с газетой «Взгляд» оценила важность соцработников в стране.

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