Горный курорт «Роза Хутор» открыл летний сезон
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- РИА Новости
Как отмечается, с 8 июня на курорте «Роза Хутор» начали работать канатные дороги («Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс») до «Роза Пик» на высоте 2320 м.
Вместе с ними открываются набережная, пункт проката, центр «Активный отдых» в «Роза Долине», инфоцентр, кассы, автомобильные парковки.
Кроме того, будут действовать некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется открыть летние террасы кафе и ресторанов в «Роза Долине».
Также с 8 июня возобновляется возможность бронировать отели на сайте курорта.
Отмечается, что «Роза Хутор» следует всем рекомендациям по профилактике коронавируса.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.