Горный курорт «Роза Хутор» открыл летний сезон

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Курорт «Роза Хутор» приступил к поэтапному запуску своей туристической инфраструктуры. Об этом пишет портал «Юга.ру».
Горный курорт «Роза Хутор» открыл летний сезон
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как отмечается, с 8 июня на курорте «Роза Хутор» начали работать канатные дороги («Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс») до «Роза Пик» на высоте 2320 м.

Вместе с ними открываются набережная, пункт проката, центр «Активный отдых» в «Роза Долине», инфоцентр, кассы, автомобильные парковки.

Кроме того, будут действовать некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется открыть летние террасы кафе и ресторанов в «Роза Долине».

Также с 8 июня возобновляется возможность бронировать отели на сайте курорта.

Отмечается, что «Роза Хутор» следует всем рекомендациям по профилактике коронавируса.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе  в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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