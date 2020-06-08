В АТОР прокомментировали снятие части ограничений на выезд за рубеж

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала информацию об открытии российских границ для выезда за рубеж на работу, учёбу и лечение.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что открытие границ пока не касается туристов, но ситуация изменится.

«Открытие авиасообщения с зарубежными странами, как сообщалось ранее, будет проходить как минимум в два этапа. Первый этап — с 15 июля — касается в основном стран ближнего зарубежья. Следующий этап — ориентировочно с 1 августа, список стран будет расширяться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока непонятно, в какой из этих сроков будут открываться границы для выезда россиян за рубеж. Но ясно, что пока речь идёт в основном о нетуристических целях», — пояснила Майя Ломидзе.

По её мнению, процесс восстановления туристических потоков будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН рассказал, когда россияне смогут свободно приобретать путёвки в другие страны и как подготовиться к поездке за рубеж.