В РСТ рассказали о доступных направлениях в России

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о доступных внутренних направлениях.
В РСТ рассказали о доступных направлениях в России
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«Допустим, на Хакасию начинается сейчас чартерная программа. Так, билет стоит 38 тыс. туда-обратно, а так будет 18 тыс. Есть массовые направления не только на юг России: Северо-Запад — Санкт-Петербург, Карелия, наряду со здравницами Черноморского побережья, отдых в пансионатах», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Барзыкин, есть совершенно разные виды отдыха.

Если говорить о Крайнем Севере, то, по словам эксперта, это не массовый туризм, но сделать его доступным можно.

Ранее Барзыкин в беседе с Nation News рассказал о перспективах организованного туризма.

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