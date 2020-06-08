Приёмная кампания в подмосковных вузах пройдёт в онлайн-режиме

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Приёмная кампания в вузы Подмосковья стартует 20 июня и пройдёт в режиме онлайн.
Приёмная кампания в подмосковных вузах пройдёт в онлайн-режиме
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, приёмную кампанию в дистанционном режиме проведут шесть учреждений области: МГОУ, вузы в Коломне, Дубне и Орехово-Зуеве, АСОУ, Технологический университет.

«Для подачи документов в эти вузы электронная подпись не нужна. Достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов», — пояснила она.

Министр подчеркнула, что найти подробные сведения уже можно на сайтах университетов.

Как ранее передавал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

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