Приёмная кампания в подмосковных вузах пройдёт в онлайн-режиме

Приёмная кампания в вузы Подмосковья стартует 20 июня и пройдёт в режиме онлайн.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, приёмную кампанию в дистанционном режиме проведут шесть учреждений области: МГОУ, вузы в Коломне, Дубне и Орехово-Зуеве, АСОУ, Технологический университет.

«Для подачи документов в эти вузы электронная подпись не нужна. Достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов», — пояснила она.

Министр подчеркнула, что найти подробные сведения уже можно на сайтах университетов.

Как ранее передавал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.