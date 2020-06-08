Эксперт оценила ситуацию с туризмом в России

Глава компании «IP. Стратегические коммуникации», создатель и руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева прокомментировала ситуацию с туризмом в России.

В беседе с Nation News она напомнила, что немногие в сложившейся эпидемиологической обстановке рискнут путешествовать за рубеж.

«В этих условиях наиболее востребованными станут регионы России на расстоянии двух часов лёта от Москвы. Авиабилеты недорогие, на поезде ехать чуть больше суток, подходит для путешествия всей семьёй. Важным фактором станет возможность побыть на природе: за эти месяцы люди в городах уже насиделись. Плюс санаторно-курортное лечение», — отметила Евгения Куцуева.

Она также добавила, что набирает популярность такое направление, как «Энергетический туризм», — путешествия по горам, озёрам, водопадам, а также местам, с которыми связаны различные легенды.

По её словам, Республика Башкортостан может стать одним из наиболее перспективных регионов для путешествий по России.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.