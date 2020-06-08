В ЦИК рассказали о наблюдателях на голосовании по поправкам к Конституции
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- РИА Новости
«В отличие от практики проведения избирательных кампаний, наблюдателей от Общественной палаты может быть не один и не два, а то количество, которое назначит федеральная или региональная палата», — сказала она.
По её словам, важно, чтобы наблюдатели были и в помещении для голосования, и там, где оно проходит вне помещения.
Как отмечается, наблюдатели вправе присутствовать при всех процедурах, обращаться к председателю участковой избирательной комиссии (УИК) с предложениями, знакомиться с документацией, вести фото- и видеосъёмку, следить за подсчётом голосов, получать заверенные копии протоколов.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в беседе с kp.ru рассказала о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.