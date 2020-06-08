В ЦИК рассказали о наблюдателях на голосовании по поправкам к Конституции

Координировать работу наблюдателей на голосовании по Конституции поручено общественным палатам, через них могут направлять своих представителей партии и различные организации, пишет «Российская газета» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

«В отличие от практики проведения избирательных кампаний, наблюдателей от Общественной палаты может быть не один и не два, а то количество, которое назначит федеральная или региональная палата», — сказала она.

По её словам, важно, чтобы наблюдатели были и в помещении для голосования, и там, где оно проходит вне помещения.

Как отмечается, наблюдатели вправе присутствовать при всех процедурах, обращаться к председателю участковой избирательной комиссии (УИК) с предложениями, знакомиться с документацией, вести фото- и видеосъёмку, следить за подсчётом голосов, получать заверенные копии протоколов.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в беседе с kp.ru рассказала о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.