В АТОР дали рекомендации по планированию поездок в другие страны

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, когда россияне смогут свободно приобретать путёвки в другие страны и как подготовиться к поездке за рубеж.
В АТОР дали рекомендации по планированию поездок в другие страны
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В беседе с ФАН он отметил, что на возобновление организованных поездок в другие страны могут повлиять несколько факторов.

«Прежде всего, должны быть даны соответствующие рекомендации Ростуризма, поскольку до сих пор актуальным является документ от 19 марта 2020 года о временном ограничении зарубежных туристических поездок. Во-вторых, возобновить работу должны посольства и консульства для получения виз. На данный момент они закрыты. В-третьих, немаловажным является вопрос международного воздушного сообщения», — пояснил Дмитрий Горин.

Он также напомнил, что при планировании международных путешествий нужно заранее уточнить список необходимых документов для поездки в ту или иную страну, а также узнать про ситуацию с карантином. 

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе  в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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