Во Владимирской области расширили список услуг в МФЦ

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Во Владимирской области расширили список услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).
Во Владимирской области расширили список услуг в МФЦ
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Теперь при государственной регистрации сделок с недвижимостью можно одновременно получить комплексную услугу по заключению договоров о поставке газа и техобслуживании газового оборудования.

В настоящее время приём посетителей ведётся по предварительной записи из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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