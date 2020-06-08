Во Владимирской области расширили список услуг в МФЦ
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Теперь при государственной регистрации сделок с недвижимостью можно одновременно получить комплексную услугу по заключению договоров о поставке газа и техобслуживании газового оборудования.
В настоящее время приём посетителей ведётся по предварительной записи из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.