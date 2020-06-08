В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова прокомментировала процесс выхода региона из режима ограничений, связанных с коронавирусом.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Взгляд» она отметила, что губернатор региона Денис Паслер ищет баланс между занятостью населения, поддержанием работоспособности бизнеса и обеспечением безопасности людей. 

«Сначала всё закрыли, включая кинотеатры, развлекательные центры. Через неделю — после взвешенной оценки ситуации — открыли предприятия и заводы, затем парикмахерские, непродовольственные магазины с отдельным входом. В середине мая вновь заработали торговые центры, где под общей крышей находятся различные торговые точки. Сегодня на региональном штабе обсуждали открытие ресторанов с верандами, но решили, что обстановка недостаточно стабильна для начала их работы», — пояснила замминистра. 

Аверкова добавила, что в общественных местах продолжает действовать масочный режим. Кроме того, пока не работает сфера общепита и развлечений. 

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.

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