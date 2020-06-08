В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
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- РИА Новости
«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — сказал он журналистам.
По его словам, крупнейшие политические силы, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также приветствуют изменения.
Песков отметил, что есть и партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, — все они «могут высказывать различные точки зрения».
Таким образом он прокомментировал позиции «Яблока» и КПРФ по голосованию. Как подчеркнул представитель Кремля, для президента Владимира Путина «чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, чтобы именно наши граждане поддержали поправки».
Ранее Путин подписал указ о проведении голосования по основному закону страны 1 июля. Изначально мероприятие было запланировано на 22 апреля, однако его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.