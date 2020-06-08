В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — сказал он журналистам.

По его словам, крупнейшие политические силы, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также приветствуют изменения.

Песков отметил, что есть и партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, — все они «могут высказывать различные точки зрения».

Таким образом он прокомментировал позиции «Яблока» и КПРФ по голосованию. Как подчеркнул представитель Кремля, для президента Владимира Путина «чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, чтобы именно наши граждане поддержали поправки».

Ранее Путин подписал указ о проведении голосования по основному закону страны 1 июля. Изначально мероприятие было запланировано на 22 апреля, однако его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.